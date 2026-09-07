Escape game en famille, Château de Latour sur Sorgues, Marnhagues-et-Latour

Informations pratiques

Escape game en famille 19 et 20 septembre Château de Latour sur Sorgues Aveyron

Tarif : 3,5€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Ici, explorez, fouillez, découvrez »

L’histoire du château est marquée par des drames et des crimes… Glissez-vous dans la peau d’un sénéchal et tentez de résoudre l’un des terribles faits divers qui ont marqué le château.

Une aventure interactive, ludique et entièrement historique, à vivre en famille ou entre amis.

Château de Latour sur Sorgues 2 rue Principale 12540 Marnhagues-et-Latour Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie 07 70 06 03 11 https://chateaudelatour-aveyron.fr https://www.instagram.com/chateaudelatour/;https://www.facebook.com/ChateauLatourSorgues Dominant la vallée de la Sorgues, le château de Latour-sur-Sorgues est une authentique forteresse médiévale aujourd’hui réinventée en tiers-lieu. Ce site patrimonial accueille une grande diversité d’activités et de services : visites, animations, bibliothèque, épicerie, bar, espace de coworking, gîtes et programmation culturelle tout au long de l’année.

Lieu de vie, de rencontre et d’innovation, le château conjugue préservation du patrimoine, dynamisme culturel et soutien aux initiatives locales, faisant dialoguer l’histoire avec les usages d’aujourd’hui. Parking situé de l’autre côté de la route, accessible en voiture. Sortie 48 sur l’A75 puis D7 vers vallée de la Sorgues.

« Ici, explorez, fouillez, découvrez » : L’histoire du château est marquée de drames et de crimes… Mettez-vous dans la peau d’un sénéchal et résolvez un des terribles faits divers du Château ! Une et…

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