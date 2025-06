Escape game en famille Forêt de Joigny Joigny 16 juillet 2025 07:00

Yonne

Escape game en famille Forêt de Joigny Route de Dixmont Joigny Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-22

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

Et si vous deveniez les héros d’une aventure… grandeur nature ? En famille ou en équipe sur le thème des mal aimés de la nature et de la biodiversité. Vous aurez une heure pour rétablir l’équilibre d’une forêt et sauver la dryade menacée par un désordre des éléments. Pour y parvenir, il faudra coopérer, enquêter, résoudre des énigmes… .

Route de Dixmont

Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

