ESCAPE GAME EN FAMILLE LE GRIMOIRE EMPOISONNÉ Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

ESCAPE GAME EN FAMILLE LE GRIMOIRE EMPOISONNÉ

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Ouverture exceptionnelle de l’Antenne dans le cadre des 10èmes Nuits de la lecture 2026 !

Amateurs de frissons, de casse-têtes, d’énigmes, d’embuches et de surprises, nous vous mettons au défi de venir à bout d’un curieux phénomène… Un grave danger plane sur les Archives un grimoire porteur d’un étrange poison a contaminé les équipes. Une seule solution trouver l’antidote. Trois équipes se lanceront successivement dans cette enquête en 1 heure top chrono ! Laquelle sera la plus rapide ?

Animation L’équipe de l’action culturelle des Archives.

En famille, à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Special opening of the Antenne as part of the 10th Nuits de la lecture 2026!

