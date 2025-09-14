Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers Mulhouse

Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers Mulhouse dimanche 14 septembre 2025.

Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers

Centre-ville Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Retrouvez cet automne encore Mystères & Sortilèges, l’escape game en plein air dans l’univers des sorciers !

Vos professeurs préférés vous attendent, avec de toutes nouvelles énigmes !

Entre amis ou en famille, plongez-vous dans le monde des sorciers de Dragastel et récoltez le maximum de points pour faire triompher votre maison !

Mystères & Sortilèges est accessible dès 7 ans ! Trois niveaux de difficultés vous sont proposés (7-10 ans, 11-15 ans, +16 ans), pour plaire aux petits comme aux plus grands !

Le jeu est encadré par des animateurs costumés qui vous accompagneront tout le long de votre aventure !

INFOS PRATIQUES

Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué quelques jours seulement avant l’événement. Il sera également affiché à ce moment-là sur notre site internet !

Les enfants de moins de 7 ans peuvent vous accompagner gratuitement, pour profiter de l’ambiance.

Le jeu se déroule dans un parc ou une place publique.

L’accessibilité du lieu dépendra de celui-ci !

Vous n’aurez besoin que de votre téléphone et de quoi écrire ! .

Centre-ville Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 7 66 52 56 28 contact@mysteresetsortileges.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace