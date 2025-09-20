Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers Saint-Quentin
Escape Game en plein air Mystères & Sortilèges Le trophée des sorciers
Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Retrouvez cet automne encore Mystères & Sortilèges, l’escape game en plein air dans l’univers des sorciers !
Vos professeurs préférés vous attendent, avec de toutes nouvelles énigmes !
Entre amis ou en famille, plongez-vous dans le monde des sorciers de Dragastel et récoltez le maximum de points pour faire triompher votre maison !
Mystères & Sortilèges est accessible dès 7 ans ! Trois niveaux de difficultés vous sont proposés (7-10 ans, 11-15 ans, +16 ans), pour plaire aux petits comme aux plus grands !
Le jeu est encadré par des animateurs costumés qui vous accompagneront tout le long de votre aventure !
INFOS PRATIQUES
Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué quelques jours seulement avant l’événement. Il sera également affiché à ce moment-là sur notre site internet !
Les enfants de moins de 7 ans peuvent vous accompagner gratuitement, pour profiter de l’ambiance.
Le jeu se déroule dans un parc ou une place publique.
L’accessibilité du lieu dépendra de celui-ci !
Vous n’aurez besoin que de votre téléphone et de quoi écrire ! 13 .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 52 56 28 contact@mysteresetsortileges.fr
