Escape Game en plein air Place Félix Fournier Nantes

Escape Game en plein air Place Félix Fournier Nantes jeudi 7 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 –

Gratuit : oui Tout public

Comme chaque année, John Doe invite petits et grands à vivre une aventure unique en plein cœur du centre-ville avec son escape game en plein air. Ce jeu de piste grandeur nature transforme les rues en terrain de jeu, tout en mettant en lumière le patrimoine architectural local.En mêlant énigmes, défis et découvertes historiques, cet événement insolite propose une manière ludique et originale de (re)découvrir les trésors souvent méconnus du centre-ville. À travers un scénario immersif et accessible à tous, les participants sont amenés à lever les yeux, à observer les détails, et à voyager dans le temps en résolvant des énigmes liées aux bâtiments et monuments emblématiques.Jeu gratuit et ouvert à tous, mais inscription recommandéeOù : rdv sur notre stand – Place Félix FournierDurée : 60 minutes.

Place Félix Fournier Centre-ville Nantes 44000

https://www.john-doe.fr/jep-2025/