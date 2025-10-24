Escape game en réalité augmentée Amélia’s Secret Médiathèque de Gasny Gasny

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 15:00:00

2025-10-24

Jeu immersif en réalité augmentée

Amateur d’escape game ? Pour sortir de la médiathèque, il vous faudra percer le secret du manoir avant que son esprit maléfique ne vous emprisonne à jamais ! Plongez au cœur de Amelia’s Secret, un jeu coopératif à faire à plusieurs…

Attention, l’utilisation de votre téléphone ou tablette est impérative ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

L’événement Escape game en réalité augmentée Amélia’s Secret Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération