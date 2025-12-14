Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Venez en famille ou entre amis vous mesurer aux scores de l’équipe de Malagar !

Pendant les vacances scolaires, après-midis escape game sur fond de littérature et Seconde Guerre mondiale. Avant l’arrivée de la Gestapo à Malagar, vous devez absolument retrouver le manuscrit du Cahier Noir…

Avec casque et manette, soyez le plus malin et le plus rapide pour sortir du bureau de François Mauriac sans encombre… (à partir de 12 ans).

Durée 20 min.

Tous les mercredis pendant les vacances scolaires

En février, mars et octobre à 14H30, 15H30, 16H30.

Vacances d’avril et vacances d’été à 14H30, 15H30, 16H30 et 17H30.

N’oubliez pas de réserver ! .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

English : Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir

L’événement Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir Saint-Maixant a été mis à jour le 2025-12-11 par La Gironde du Sud