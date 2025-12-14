Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant
Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant mercredi 18 février 2026.
Escape Game en réalité virtuelle Le Cahier Noir
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28
Venez en famille ou entre amis vous mesurer aux scores de l’équipe de Malagar !
Pendant les vacances scolaires, après-midis escape game sur fond de littérature et Seconde Guerre mondiale. Avant l’arrivée de la Gestapo à Malagar, vous devez absolument retrouver le manuscrit du Cahier Noir…
Avec casque et manette, soyez le plus malin et le plus rapide pour sortir du bureau de François Mauriac sans encombre… (à partir de 12 ans).
Durée 20 min.
Tous les mercredis pendant les vacances scolaires
En février, mars et octobre à 14H30, 15H30, 16H30.
Vacances d’avril et vacances d’été à 14H30, 15H30, 16H30 et 17H30.
N’oubliez pas de réserver ! .
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr
