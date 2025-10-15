ESCAPE GAME (ENFANTS DES 8 ANS) Servian

ESCAPE GAME (ENFANTS DES 8 ANS) Servian mercredi 15 octobre 2025.

ESCAPE GAME (ENFANTS DES 8 ANS)

13 Place du Marché Servian Hérault

L’Escape Game invite les enfants dès 8 ans à vivre une aventure palpitante ! En équipe, ils devront résoudre des énigmes, relever des défis et faire preuve d’esprit d’observation pour s’échapper. Une activité ludique et stimulante qui développe réflexion et coopération. Gratuit, sur inscription. .

13 Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

English :

Dive into adventure with our Escape Game for children aged 8 and over! Solve riddles and challenges as a team. Free, registration required for little detectives.

German :

Stürzen Sie sich in ein Abenteuer mit unserem Escape Game für Kinder ab 8 Jahren! Lösen Sie Rätsel und Herausforderungen im Team. Kostenlos, nach Anmeldung für kleine Detektive.

Italiano :

Tuffatevi nell’avventura con il nostro Escape Game per bambini dagli 8 anni in su! Risolvete enigmi e sfide in squadra. Gratuito, è richiesta la registrazione per i piccoli detective.

Espanol :

Sumérgete en la aventura con nuestro juego de escape para niños a partir de 8 años Resuelve enigmas y desafíos en equipo. Gratis, se requiere inscripción para los pequeños detectives.

