DATES SPECIALES VACANCES DE PRINTEMPS

Choisissez un créneau parmi les dates proposées sur la période des vacances de Février.

(En dehors de cette période vous pouvez faire une demande à maisonparisnature@paris.fr)

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

[Atelier]



Les joueurs sont des descendants d’une famille de botanistes français : la famille de Jussieu. Ils sont réunis aujourd’hui dans l’ancien cabinet d’Antoine de Jussieu, médecin botaniste du 18ème siècle reconnu pour avoir entre autres, expérimenté l’effet de certaines plantes contre les fièvres. La salle regorge de plein de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit en même temps que le bâtiment dans 60 minutes !





Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 12 ans. Sur rendez-vous.





Durée : 60 mn de jeu + 15 mn de préparation + 15 mn de débriefing = 1h30.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Date(s) :

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



