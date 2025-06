Escape Game Enigma Botanica Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur 1 juillet 2025 13:30

Meurthe-et-Moselle

Escape Game Enigma Botanica Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-01 13:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Le cabinet d’Antoine de Jussieu va disparaître dans 60 minutes! Explorez la pièce, déchiffrez une lettre du XVIIIème siècle et retrouvez la plante qui pourrait sauveur des millions de vies. À partir de 12 ans. Gratuit. Réservation de votre plage horaire obligatoire, de 4 à 6 participants.

Sur réservation au 03 83 71 23 25 ou par mail à maisondelaforet@ccvp.frTout public

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

Antoine de Jussieu’s cabinet will disappear in 60 minutes! Explore the room, decipher an 18th-century letter and find the plant that could save millions of lives. Ages 12 and up. Free admission. Reservation of your time slot required, from 4 to 6 participants.

Reservations required on 03 83 71 23 25 or by e-mail at maisondelaforet@ccvp.fr

German :

Das Kabinett von Antoine de Jussieu wird in 60 Minuten verschwinden! Erforsche den Raum, entziffere einen Brief aus dem 18. Jahrhundert und finde die Pflanze, die Millionen von Leben retten könnte. Ab 12 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung Ihres Zeitfensters erforderlich, 4 bis 6 Teilnehmer.

Mit Reservierung unter 03 83 71 23 25 oder per E-Mail an maisondelaforet@ccvp.fr

Italiano :

Il gabinetto di Antoine de Jussieu scomparirà in 60 minuti! Esplorate la stanza, decifrate una lettera del XVIII secolo e trovate la pianta che potrebbe salvare milioni di vite. Dai 12 anni in su. Ingresso gratuito. La fascia oraria deve essere prenotata in anticipo, da 4 a 6 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria al numero 03 83 71 23 25 o via e-mail a maisondelaforet@ccvp.fr

Espanol :

El gabinete de Antoine de Jussieu desaparecerá en 60 minutos Explora la habitación, descifra una carta del siglo XVIII y encuentra la planta que podría salvar millones de vidas. A partir de 12 años. Entrada gratuita. Hay que reservar hora con antelación, de 4 a 6 participantes.

Es necesario reservar en el teléfono 03 83 71 23 25 o por correo electrónico a maisondelaforet@ccvp.fr

L’événement Escape Game Enigma Botanica Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS