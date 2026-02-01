Escape Game Enquête au musée Montée Du Puech Salon-de-Provence

Escape Game Enquête au musée

Samedi 14 février 2026 de 14h à 17h.

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 17h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-04-18

Plongez dans les années 30 et devenez enquêteur le temps d’un jeu immersif au Musée de Salon-de-Provence !

Une mystérieuse disparition, une enquête palpitante à résoudre seul ou en équipe.



À partir de 10 ans, sur inscription.

Années 30… À quelques jours de l’inauguration de l’exposition exceptionnelle Merveilles de Mésopotamie , un événement dramatique menace le Musée de Salon-de-Provence la pièce maîtresse de l’exposition, la statue de la déesse Ishtar, a mystérieusement disparu.



Afin d’éviter un scandale retentissant, le Musée fait appel aux meilleures équipes d’enquêteurs. Le célèbre M. Poirot, enquêteur en chef belge à la réputation internationale, vous confie personnellement cette mission délicate retrouver la statue et démasquer le coupable.



Seul ou en équipe (jusqu’à 8 personnes maximum), vous devrez observer, réfléchir, collecter des indices et faire preuve de logique pour résoudre cette énigme immersive au cœur du musée.



Jeu d’enquête immersif

Seul ou en équipe (8 pers. max)

Sur inscription

À partir de 10 ans (les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte)



Les participants sont invités à venir déguisés en tenue des années 30



Une expérience ludique et captivante mêlant mystère, patrimoine et esprit d’équipe, idéale pour les amateurs d’énigmes et d’aventures ! .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the 1930s and become an investigator for an immersive game at the Musée de Salon-de-Provence!

A mysterious disappearance, a thrilling investigation to be solved alone or as part of a team.



Ages 10 and up, registration required.

L’événement Escape Game Enquête au musée Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Salon de Provence