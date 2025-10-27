Escape Game éphémère La Boutique de Séraphine Arcades de Louhans, à coté du Fournil Louhannais Louhans
Arcades de Louhans, à coté du Fournil Louhannais
120 Grande Rue
Louhans
Saône-et-Loire
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-10-27
Fin : 2025-11-02
2025-10-27
Escape Game éphémère d’Halloween, la Boutique de Séraphine
Chaque année, à l’approche de la Toussaint, un phénomène étrange se
produit. Une boutique surgit de nulle part, s’installe pour quelques jours dans un lieu abandonné, puis disparaît sans laisser de trace.
Ce n’est pas un commerce ordinaire, c’est la Boutique de Séraphine.
On dit qu’elle traverse les mondes, voyage entre les villes, les époques, les réalités. Et cette année, c’est à Louhans qu’elle a choisi d’apparaître.
Derrière sa porte grinçante, vous trouverez des fioles, des grimoires, des objets curieux et peut-être un soupçon de magie. Mais prenez garde, tout ici obéit à ses propres règles. Et une fois entré, il se pourrait bien que vous ne puissiez plus ressortir si facilement.
Oserez-vous franchir le seuil ? .
120 Grande Rue
Louhans 71500
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
