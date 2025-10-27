Escape Game éphémère La Boutique de Séraphine Arcades de Louhans, à coté du Fournil Louhannais Louhans

Arcades de Louhans, à coté du Fournil Louhannais 120 Grande Rue Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-27

fin : 2025-11-02

2025-10-27

Escape Game éphémère d’Halloween, la Boutique de Séraphine

Chaque année, à l’approche de la Toussaint, un phénomène étrange se

produit. Une boutique surgit de nulle part, s’installe pour quelques jours dans un lieu abandonné, puis disparaît sans laisser de trace.

Ce n’est pas un commerce ordinaire, c’est la Boutique de Séraphine.

On dit qu’elle traverse les mondes, voyage entre les villes, les époques, les réalités. Et cette année, c’est à Louhans qu’elle a choisi d’apparaître.

Derrière sa porte grinçante, vous trouverez des fioles, des grimoires, des objets curieux et peut-être un soupçon de magie. Mais prenez garde, tout ici obéit à ses propres règles. Et une fois entré, il se pourrait bien que vous ne puissiez plus ressortir si facilement.

Oserez-vous franchir le seuil ? .

Arcades de Louhans, à coté du Fournil Louhannais 120 Grande Rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

