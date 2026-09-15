ESCAPE GAME – ERREUR 404 Béziers
samedi 21 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ESCAPE GAME – ERREUR 404
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
45 minutes pour sauver le laboratoire ! Fouillez, manipulez et résolvez les énigmes avant que l’IA ne déclenche l’autodestruction.
Un composteur bionique capable de transformer les biodéchets en compost est devenu incontrôlable ! Son intelligence artificielle a pris le contrôle du laboratoire et lancé un compte à rebours avant son autodestruction. En équipe, vous aurez 45 minutes pour résoudre les énigmes, fouiller les lieux, manipuler les objets et reprendre le contrôle dans cet escape game mobile. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ESCAPE GAME – ERREUR 404
You have 45 minutes to save the lab! Search, interact with objects, and solve the puzzles before the AI triggers self-destruct.
L’événement ESCAPE GAME – ERREUR 404 Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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