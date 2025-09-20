Escape Game Estaing

Escape Game Estaing samedi 20 septembre 2025.

Escape Game

41 rue François d’Estaing Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’OPÉRATION SAC A DOS Le trésor du Golfe du Lion

Un sac à dos rempli d’indices pourra vous permettre de résoudre les énigmes et ainsi sauver la professeure Lamentin partie à la recherche du trésor du Golfe du Lion !

La professeure Lamentin a disparu ! Seule piste son sac à dos retrouvé, rempli d’indices menant au légendaire trésor du Golfe du Lion. Vous êtes parmi les aventuriers sélectionnés pour la retrouver. Êtes-vous assez fort, intelligent, courageux et surtout curieux pour relever ce défi ? Le temps est compté pour déchiffrer les énigmes du sac à dos et sauver la professeure.

Durée 45 minutes pour les 8 à 88 ans.

Groupe de minimum 4 personnes, maximum 8. .

41 rue François d’Estaing Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 82 96 14 17

English :

BACKPACK OPERATION: The treasure of the Golfe du Lion

A backpack full of clues will help you solve the riddles and save Professor Lamentin’s quest for the treasure of the Golfe du Lion!

German :

RUCKSACKOPERATION: Der Schatz des Golfs von Lion

Ein Rucksack voller Hinweise kann es Ihnen ermöglichen, die Rätsel zu lösen und so die Lehrerin Lamentin zu retten, die sich auf die Suche nach dem Schatz im Golf von Lion gemacht hat!

Italiano :

OPERAZIONE ZAINO: Il tesoro del Golfo dei Leoni

Uno zaino pieno di indizi vi aiuterà a risolvere gli enigmi e a salvare il professor Lamentin, che è alla ricerca del tesoro del Golfo dei Leoni!

Espanol :

OPERACIÓN MOCHILA: El tesoro del Golfo de los Leones

Una mochila llena de pistas te ayudará a resolver los enigmas y salvar al profesor Lamentin, ¡que está en la búsqueda del tesoro del Golfo de los Leones!

