Escape Game et Dégustation Vignobles en Scène Ancenis-Saint-Géréon

Escape Game et Dégustation Vignobles en Scène Ancenis-Saint-Géréon samedi 18 octobre 2025.

Escape Game et Dégustation Vignobles en Scène

28-34 Place du Millénaire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Et si votre prochaine dégustation commençait par un défi ?

La Maison des Vins d’Ancenis vous invite à une expérience originale dans le cadre de Vignobles en Scène un parcours façon escape game pour libérer une cuvée secrète… avant de la déguster .

En équipe (max. 4 personnes), vous devrez ouvrir une mallette verrouillée par 6 cadenas. Indices, bouteilles derrière une grille, magnums mystérieux… chaque détail compte pour trouver les bonnes combinaisons !

Pas d’inquiétude, des indices vous aideront tout au long de l’aventure pour que le plaisir reste au rendez-vous.

À la clé la découverte de la cuvée secrète, suivie d’une dégustation de vins sélectionnés par la Maison des Vins d’Ancenis.

Samedi 18 octobre 2025 de 15h à 19h

⏱️ 6 créneaux disponibles 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40, 18h20

Tarif 20 € par personne

Groupes de 4 personnes max. par session

À la Maison des Vins d’Ancenis

Sur réservation par téléphone uniquement .

28-34 Place du Millénaire Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 14 92 contact@maison-des-vins-ancenis.fr

English :

How about starting your next tasting with a challenge?

German :

Wie wäre es, wenn Ihre nächste Verkostung mit einer Herausforderung beginnt?

Italiano :

E se la vostra prossima sessione di degustazione iniziasse con una sfida?

Espanol :

¿Y si su próxima sesión de cata empezara con un reto?

L’événement Escape Game et Dégustation Vignobles en Scène Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-09-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis