Escape Game et Dégustation Vignobles en Scène Ancenis-Saint-Géréon
28-34 Place du Millénaire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 19:00:00
2025-10-18
Et si votre prochaine dégustation commençait par un défi ?
La Maison des Vins d’Ancenis vous invite à une expérience originale dans le cadre de Vignobles en Scène un parcours façon escape game pour libérer une cuvée secrète… avant de la déguster .
En équipe (max. 4 personnes), vous devrez ouvrir une mallette verrouillée par 6 cadenas. Indices, bouteilles derrière une grille, magnums mystérieux… chaque détail compte pour trouver les bonnes combinaisons !
Pas d’inquiétude, des indices vous aideront tout au long de l’aventure pour que le plaisir reste au rendez-vous.
À la clé la découverte de la cuvée secrète, suivie d’une dégustation de vins sélectionnés par la Maison des Vins d’Ancenis.
Samedi 18 octobre 2025 de 15h à 19h
⏱️ 6 créneaux disponibles 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40, 18h20
Tarif 20 € par personne
Groupes de 4 personnes max. par session
À la Maison des Vins d’Ancenis
Sur réservation par téléphone uniquement .
28-34 Place du Millénaire Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 14 92 contact@maison-des-vins-ancenis.fr
English :
How about starting your next tasting with a challenge?
German :
Wie wäre es, wenn Ihre nächste Verkostung mit einer Herausforderung beginnt?
Italiano :
E se la vostra prossima sessione di degustazione iniziasse con una sfida?
Espanol :
¿Y si su próxima sesión de cata empezara con un reto?
