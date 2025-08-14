Escape game Evadez-vous avec Nominoë Mémorial Nominoë Redon

Escape game Evadez-vous avec Nominoë Mémorial Nominoë Redon jeudi 14 août 2025.

Escape game Evadez-vous avec Nominoë

Mémorial Nominoë La Bataille Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 15:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Partez à la découverte des origines du royaume breton au IXe siècle, le siècle de Nominoë, à travers un jeu d’évasion à faire en famille ou entre amis. Enigmes à résoudre, course d’orientation, recherche d’indices, défis à relever… autant d’épreuves qui vous seront proposées, pour suivre la piste de Nominoë et percer les mystères de sa victoire à la bataille de Ballon, guidé par un joker facétieux qui vous mènera de surprise en surprise…

NB A partir de 4 ans ( pour la fin du jeu, il sera prévu un espace avec table, coloriage pour les plus petits) .

Mémorial Nominoë La Bataille Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 42 50 99 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape game Evadez-vous avec Nominoë Redon a été mis à jour le 2025-08-05 par OT PAYS DE REDON