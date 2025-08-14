Escape game Evadez-vous avec Nominoë Mémorial Nominoë Redon
Début : 2025-08-14 15:00:00
fin : 2025-08-14 17:00:00
2025-08-14
Partez à la découverte des origines du royaume breton au IXe siècle, le siècle de Nominoë, à travers un jeu d’évasion à faire en famille ou entre amis. Enigmes à résoudre, course d’orientation, recherche d’indices, défis à relever… autant d’épreuves qui vous seront proposées, pour suivre la piste de Nominoë et percer les mystères de sa victoire à la bataille de Ballon, guidé par un joker facétieux qui vous mènera de surprise en surprise…
NB A partir de 4 ans ( pour la fin du jeu, il sera prévu un espace avec table, coloriage pour les plus petits) .
