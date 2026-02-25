Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan
Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan dimanche 10 mai 2026.
Escape game extérieur Coco Chanel
2 Rue des rameurs Mimizan Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Dans les années 30, un célèbre journaliste enquête sur la célèbre Coco Chanel, en résidence à Mimizan plage… Plongez dans l’histoire et dans l’univers de Mademoiselle rivalité, histoire d’amour, conflits et quotidien des cousettes à Mimizan-les-bains . Inspiré de faits réels. Conseillé à partir de 12 ans.
Activité accompagnée par un game master. .
2 Rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
