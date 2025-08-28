Escape Game Exterieur Ludotopie Limoges

Escape Game Exterieur Ludotopie Limoges

Escape Game Exterieur Ludotopie

Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-29

2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Vivez l’escape game autrement avec notre concept unique en plein cœur de Limoges !

À mi-chemin entre une chasse au trésor et une aventure immersive, notre escape game urbain vous invite à résoudre des énigmes tout en découvrant des lieux emblématiques de la ville. Que vous soyez en famille, entre amis ou entre collègues, nos 2 scénarios s’adaptent à tous les groupes et à tous les niveaux.

Mission 1 Après un vol raté, des porcelaines précieuses sont cachées dans un coffre prêt à s’autodétruire. Enquêtez dans Limoges, suivez les indices et sauvez-les avant qu’il ne soit trop tard.

Mission 2 Dans les années 1920, une horlogère piégée dans une boucle temporelle envoie un sac rempli d’énigmes dans le futur. Résolvez les énigmes et remettez la montre dans son coffre… avant que le temps ne se fige à jamais.

Comptez environ 2 heures, avec briefing et débriefing inclus ! .

Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 83 01 21

