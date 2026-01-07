Escape game Face à l’IA À partir de 12 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-17 2026-04-24

Escape game scientifique créé par Instant Science. Sur inscription.

Escape game scientifique créé par Instant Science- Sur inscription

Vous venez de postuler auprès d’une entreprise spécialisér en intelligence artificielle.

Cependant, pour obtenir le poste, vous allez devoir prouver que vous êtes à 100% humains et que vous n’êtes pas assisté d’une IA! Pour cela, vous êtes invités à passer un test dans la bibliothèque de l’entreprise. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes et prouver que vous êtes les bons candidats?

Mêlant sicences et investigation, cette enquête vous invite à vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et votre esprit d’analyse, pour résoudre toute une série d’énigmes sur le thème de l’intelligence artificielle. .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

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English :

Scientific escape game created by Instant Science. Registration required.

L’événement Escape game Face à l’IA À partir de 12 ans Altkirch a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Sundgau