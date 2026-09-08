Escape game – Face à l’IA Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Escape game – Face à l’IA

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 20:45:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

À l’occasion de l’événement national Biblis en folie, la Médiathèque vous invite à vivre une expérience originale avec l’escape game « Face à l’IA ».

Plongés au cœur d’un défi collaboratif, les participants devront explorer les mécanismes de l’intelligence artificielle, découvrir ses applications, mais aussi s’interroger sur ses limites.

Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour relever la mission !

Accessible aux adolescents dès 12 ans et aux adultes, cet escape game se joue en équipe de 4 à 6 personnes.

️ Dates et horaires :

Vendredi 2 octobre 2026 à 19h et 20h45

Samedi 3 octobre 2026 à 17h30 et 19h15

Réservation obligatoire au 03 44 87 92 53.

Plusieurs créneaux sont proposés, pensez à réserver rapidement.

Une animation ludique et captivante pour découvrir l’univers de l’intelligence artificielle autrement !

À l’occasion de l’événement national Biblis en folie, la Médiathèque vous invite à vivre une expérience originale avec l’escape game « Face à l’IA ».

Plongés au cœur d’un défi collaboratif, les participants devront explorer les mécanismes de l’intelligence artificielle, découvrir ses applications, mais aussi s’interroger sur ses limites.

Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour relever la mission !

Accessible aux adolescents dès 12 ans et aux adultes, cet escape game se joue en équipe de 4 à 6 personnes.

️ Dates et horaires :

Vendredi 2 octobre 2026 à 19h et 20h45

Samedi 3 octobre 2026 à 17h30 et 19h15

Réservation obligatoire au 03 44 87 92 53.

Plusieurs créneaux sont proposés, pensez à réserver rapidement.

Une animation ludique et captivante pour découvrir l’univers de l’intelligence artificielle autrement ! .

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 92 53

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English :

? %C0 As part of the national event “Biblis en folie,” the Media Library invites you to enjoy a unique experience with the escape game “Facing AI.”

Immersed in a collaborative challenge, participants will explore the mechanisms of artificial intelligence, discover its applications, and reflect on its limitations.

Observation, critical thinking, and teamwork will be essential to completing the mission!

Open to teens ages 12 and up and adults, this escape game is played in teams of 4 to 6 people.

?? Dates and times:

Friday, October 2, 2026, at 7:00 PM and 8:45 PM

Saturday, October 3, 2026, at 5:30 p.m. and 7:15 p.m.

? Reservations required at 03 44 87 92 53.

Several time slots are available, so be sure to book early.

A fun and engaging experience to discover the world of artificial intelligence in a whole new way!

L’événement Escape game – Face à l’IA Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois