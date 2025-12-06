Escape Game : Fake news, les dangers d’internet L’Accolade Chevaigné Samedi 6 décembre, 10h00, 11h30 Ille-et-Vilaine

Transformez-vous en un membre des services secrets pour sauver Internet !

Véritable jeu d’énigmes, que vous soyez petit ou grand, cette expérience ludique est conçue pour vous sensibiliser aux risques auxquels nous sommes confrontés en ligne. Cet Escape Game vous fera réfléchir sur les dangers d’Internet et plus particulièrement sur les “Fake News” (fausses informations).

Vos joueurs seront membres d’un service secret qui a une grande importance dans la protection d’Internet. Chargés de surveiller et de démanteler les organisations de cyber-terrorisme, c’est à vos joueurs d’empêcher les NO-ID de semer le chaos dans les médias du monde entier. Réussiront-ils à résoudre les énigmes afin d’empêcher l’organisation d’arriver à leur fin ? C’est à vous de le découvrir !

2 Sessions d’1 heure : à 10h et à 11h30

Sur réservation à [laccolade@chevaigne.fr](mailto:laccolade@chevaigne.fr)

5 EUR/pers

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:30:00.000+01:00

https://chevaigne.bibenligne.fr/ laccolade@chevaigne.fr

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73