Escape Game Familial La salle des secrets D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne

Oserez-vous relever le défi de la Salle des Secrets ?

Le manuscrit le plus précieux du château a disparu, et le temps presse ! Explorez cette pièce mystérieuse, déjouez les pièges et résolvez les énigmes laissées par le voleur. Vous n’avez que 60 minutes avant que la salle ne se scelle à jamais… Réussirez-vous votre mission ?

Activité de 60 minutes dans une seule pièce du château, sous forme d’Escape Game avec énigmes et cadenas à ouvrir.

Énigmes adaptées pour les 9-14 ans

Tarifs 9€ par enfant et 9€ par adulte

Du 7 février au 1 mars 2026 A 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 06 37 58 68 52

www.chateauderosieres.webnode.fr

+33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com

