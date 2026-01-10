Escape Game Familial La salle des secrets D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne
Escape Game Familial La salle des secrets D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne samedi 7 février 2026.
Escape Game Familial La salle des secrets
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Oserez-vous relever le défi de la Salle des Secrets ?
Le manuscrit le plus précieux du château a disparu, et le temps presse ! Explorez cette pièce mystérieuse, déjouez les pièges et résolvez les énigmes laissées par le voleur. Vous n’avez que 60 minutes avant que la salle ne se scelle à jamais… Réussirez-vous votre mission ?
Activité de 60 minutes dans une seule pièce du château, sous forme d’Escape Game avec énigmes et cadenas à ouvrir.
Énigmes adaptées pour les 9-14 ans
Tarifs 9€ par enfant et 9€ par adulte
Du 7 février au 1 mars 2026 A 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h
Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone au 06 37 58 68 52
www.chateauderosieres.webnode.fr
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! .
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape Game Familial La salle des secrets
L’événement Escape Game Familial La salle des secrets Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-01-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)