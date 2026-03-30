Escape game familial

Dans le village Tusson Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le patrimoine oublié de Tusson !

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Dans le village Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 43 73

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English :

Tusson’s forgotten heritage!

L’événement Escape game familial Tusson a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente