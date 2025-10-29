Escape Game Fantasy Bibliothèque L’École Buissonnière Loireauxence
Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
Escape Game Fantasy à Varades
Teste un escape game spécial fantasy concocté par le foyer des jeunes de Loireauxence.
Durée 1h.
Inscriptions sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque l’École Buissonnière à Varades. .
Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
