Escape game : Faun'escape ! Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 25 octobre 2025.

Plongez au cœur d’une intrigue pour une mission cruciale de 60 minutes.

En équipe de 3 à 8 personnes

Une expérience immersive inédite qui allie le frisson de l’enquête à la découverte passionnante de la biodiversité :

« Nous sommes dans un futur pas si lointain. Malheureusement la biodiversité a pratiquement disparu.

Or dans les années 2020, Simone la pigeonne travaillait sur une manière de sauver la biodiversité avant qu’il ne soit trop tard.

Votre mission, si vous l’acceptez, est d’entrer dans son bureau, tenter de découvrir où elle en était dans sa réflexion, et, si vous y arrivez, à reprendre son travail pour sauver la faune et la flore.

Fouilles minutieuses, énigmes captivantes, indices dissimulés… vous devrez décrypter les secrets qui permettront de préserver la faune et la flore.

La survie des hérissons, des moineaux et des chauves-souris dépend de votre perspicacité ! «

Pour cet escape game inédit créé par Faune Alfort, vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, au sein du tiers lieu Bercy Encore.

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

La biodiversité est en danger et vous êtes son dernier espoir ! Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs atouts pour accomplir cette mission unique. Serez-vous les héros dont la nature a besoin ?

Réservez votre créneau et relevez le défi !

Le samedi 25 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h00 à 15h00

payant

1 place : 12€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org