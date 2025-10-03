Escape game fête des sciences Médiathèque René Bégeot Ronchamp

Escape game fête des sciences Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque René Bégeot Haute-Saône

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Plongez dans l’univers de la science avec notre escape game spécial Fête des Sciences !

Résolvez des énigmes, relevez des défis et mettez votre logique à l’épreuve pour avancer dans l’aventure. Un moment ludique, captivant et collaboratif pour petits et grands curieux de découvertes scientifiques !

Médiathèque René Bégeot 6 Rue du Tram, 70250 Ronchamp, France Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384635885 https://mediatheques-ronchamp.c3rb.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 63 58 85 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli.ronchamp@ccrc70.fr »}] Parking

