Escape Game Filer à l’anglaise Musée James Joyces Saint-Gérand-le-Puy

Musée James Joyces 2 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31
Escape game dans les salles du musée dans le cadre du festival Terr’Histoires.
Musée James Joyces 2 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 95 82 jamesjoyce.sglp@gmail.com
English :
Escape game in the museum halls as part of the Terr’Histoires festival.
German :
Escape Game in den Räumen des Museums im Rahmen des Festivals Terr’Histoires.
Italiano :
Gioco di fuga nel museo nell’ambito del festival Terr’Histoires.
Espanol :
Juego de escape en el museo como parte del festival Terr’Histoires.
