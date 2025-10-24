Escape Game Filer à l’anglaise Musée James Joyces Saint-Gérand-le-Puy

Escape Game Filer à l’anglaise Musée James Joyces Saint-Gérand-le-Puy vendredi 24 octobre 2025.

Escape Game Filer à l’anglaise

Musée James Joyces 2 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31

Escape game dans les salles du musée dans le cadre du festival Terr’Histoires.

Musée James Joyces 2 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 88 95 82 jamesjoyce.sglp@gmail.com

English :

Escape game in the museum halls as part of the Terr’Histoires festival.

German :

Escape Game in den Räumen des Museums im Rahmen des Festivals Terr’Histoires.

Italiano :

Gioco di fuga nel museo nell’ambito del festival Terr’Histoires.

Espanol :

Juego de escape en el museo como parte del festival Terr’Histoires.

