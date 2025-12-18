Escape Game Fouille en danger Château départemental Pierre-de-Bresse

Escape Game Fouille en danger

Château départemental 5T, Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 15:30:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20 2026-04-10 2026-04-17

L’équipe d’archéologues est introuvable, et vous savez quoi ? Ils ont laissé derrière eux un chaos monumental et, pire encore, l’autorisation de fouille indispensable est introuvable pour débuter le nouveau chantier de fouilles ! Selon le message codé de Clara, ce document crucial est caché quelque part dans le laboratoire des archéologues. Votre mission, si vous l’acceptez déchiffrer le mystère et récupérer l’autorisation avant que les autorités n’arrivent et que le chantier ne soit paralysé ! À partir de 10 ans, durée 1h. Réservation obligatoire. .

Château départemental 5T, Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16

