Escape game Frissons à la bibliothèque Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 11:00:00

2025-10-31

Oserez-vous percer les mystères qui hantent les rayonnages ? En équipe, venez résoudre énigmes et casse-têtes dans une ambiance pleine de suspense… avant qu’il ne soit trop tard !

Escape Game Frissons à la bibliothèque Un mystère à résoudre… dans les temps !

La nuit tombe sur la médiathèque de Ménilles. Les lumières vacillent. Des murmures étranges s’échappent des étagères…

Il se passe quelque chose d’anormal, et vous avez 45 minutes pour percer le mystère !

La médiathèque de Ménilles vous propose un escape game immersif, entre enquête, suspense et frissons. En petit groupe, vous devrez

– fouiller l’espace,

– résoudre des énigmes, casse-têtes, codes et indices dissimulés,

– faire preuve de logique, d’observation et de coopération,

– et surtout… sortir à temps !

Accessible dès 7 ans, cet escape game est conçu pour vous plonger dans une ambiance mystérieuse, ludique et légèrement inquiétante, mais toujours bon enfant.

Que vous soyez novice ou amateur d’escape game, venez relever le défi en équipe et découvrir la médiathèque… comme vous ne l’avez jamais vue !

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

