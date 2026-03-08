Escape Game Fugue à Mourenx Le Mix Mourenx
Escape Game Fugue à Mourenx
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Par la Cyber.
13h30 et 15h30 En famille, menez l’enquête sur la mystérieuse disparition d’adolescents et découvrez comment la technologie pourrait y avoir joué un rôle. Le temps est compté, mais, en coopérant, nul doute que vous réussirez. .
Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84
