Escape Game Fugue à Mourenx Le Mix Mourenx

Escape Game Fugue à Mourenx

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2026-03-21

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Par la Cyber.

13h30 et 15h30 En famille, menez l’enquête sur la mystérieuse disparition d’adolescents et découvrez comment la technologie pourrait y avoir joué un rôle. Le temps est compté, mais, en coopérant, nul doute que vous réussirez. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 86

English : Escape Game Fugue à Mourenx

