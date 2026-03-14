Escape Game Musée municipal Yves Machelon Gannat

Escape Game

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

En 1942, trois résistants s’évadent de la prison de Gannat. Revivez leur histoire dans les lieux réels de l’époque. Une aventure immersive et palpitante à ne pas manquer !

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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

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English :

In 1942, three resistance fighters escaped from Gannat prison. Relive their story in the real-life setting of the time. An immersive, thrilling adventure not to be missed!

L’événement Escape Game Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule