Escape Game Musée municipal Yves Machelon Gannat
Escape Game Musée municipal Yves Machelon Gannat mardi 7 avril 2026.
Escape Game
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-07
En 1942, trois résistants s’évadent de la prison de Gannat. Revivez leur histoire dans les lieux réels de l’époque. Une aventure immersive et palpitante à ne pas manquer !
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr
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English :
In 1942, three resistance fighters escaped from Gannat prison. Relive their story in the real-life setting of the time. An immersive, thrilling adventure not to be missed!
L’événement Escape Game Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule