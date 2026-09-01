Escape Game Géant Entre Saône et Grosne Cormatin

Informations pratiques

Cormatin

Escape Game Géant

Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du territoire, Entre Saône et Grosne, grâce à une aventure ludique et immersive sur plus de 30 kms.

Nous vous proposons une expérience unique, dans un temps limité avec des figurants et des artistes professionnels.

Vous aurez un accès privilégié dans des lieux remarquables et historiques.

Entre énigmes, patrimoine et esprit d’équipe, cette aventure vous plonge dans une véritable chasse aux trésors.

Rendez vous devant l’Office de Tourisme de Cormatin pour récupérer une sacoche d’exploration avec des indices et d’outils indispensables pour progresser dans l’aventure.

« Le manuscrit de Clairvaux »

Nous sommes en 1113. Un moine bâtisseur, en route pour fonder l’Abbaye de la Ferté, a caché un manuscrit pour le protéger des pillards.

Il contiendrait un secret d’architecture des plus remarquable.

Les siècles ont passé, et une mystérieuse confrérie prétend que ce secret est toujours caché quelque part entre les rives de la Saône et les collines de la Grosne.

Le temps presse. Les pierres s’effritent et les secrets s’effacent. À chaque étape, un chiffre. À chaque monument, une épreuve. Si vous parvenez à déchiffrer le code complet, le trésor du patrimoine bourguignon vous appartiendra enfin.

Un dernier conseil : Soyez attentifs aux détails que les autres ignorent.

La vérité est souvent gravée là où personne ne pense à regarder.

Groupe entre 4 et 10 personnes, à partir de 7 ans.

Départ toutes les heures entre 10h et 18h.

Uniquement sur réservation auprès de l’OT .

Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 roulottes-en-chantier@orange.fr

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English : Escape Game Géant

L’événement Escape Game Géant Cormatin a été mis à jour le 2026-09-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne