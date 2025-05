Escape game géant la quête fantastique – Auxerre, 11 mai 2025 07:00, Auxerre.

Yonne

Escape game géant la quête fantastique Auxerre Yonne

Tarif :

Gratuit Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

La Quête Fantastique Le secret de l’Alchimiste est un jeu de piste géant en plein air en cœur de ville avec énigmes et animation magique, pour les petits grâce un niveau Famille, et pour les grand grâce à un niveau Expert. Retrouvez le “fantastique” de votre ville ! Pour réussir votre quête, vous devrez vous déplacer dans les boutiques du Village Fantastique, résoudre les énigmes et découvrir quel étrange butin a été dérobé. EUR.

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 07 22 56 contact@laquetefantastique.fr

English :

German : Escape game géant la quête fantastique

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape game géant la quête fantastique Auxerre a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Auxerrois