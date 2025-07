Escape game géant La quête fantastique, le secret de l’alchimiste Amboise

Square des Anciens Combattants en A.F.N. Amboise Indre-et-Loire

Participez à une quête fantastique en plein cœur de la ville d’Amboise, le dimanche 27 juillet 2025.

Plus qu’un escape game géant, une expérience magique en ville !

Participez à un jeu unique avec énigmes et expériences magiques La quête fantastique, le secret de l’Alchimiste.

Pour réussir votre quête, vous devrez vous déplacer dans les boutiques du Village Fantastique, résoudre les énigmes et découvrir quel étrange butin a été dérobé. Vous pourrez convaincre l’alchimiste de vous livrer son secret et sauver ainsi le Village Fantastique d’un mystérieux danger !

2 niveaux de jeu :

– Le niveau Magique pour une expérience en famille, accessible dès l’âge de 8 ans.

– Le niveau Fantastique pour les experts et les amoureux d’énigmes en tous genres.

Rendez-vous au Square des Anciens Combattants en AFN.

Équipes de 2 à 7 joueurs. Durée 2 heures minimum.

Réservations sur https://laquetefantastique.fr/dates/amboise-dimanche-27-juillet-2025 0 .

English :

Take part in a fantastic quest in the heart of Amboise on Sunday, July 27, 2025.

More than a giant escape game, a magical experience in the heart of the city!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, dem 27. Juli 2025, an einer fantastischen Suche mitten im Herzen der Stadt Amboise teil.

Mehr als ein riesiges Escape Game, ein magisches Erlebnis in der Stadt!

Italiano :

Partecipate a una fantastica ricerca nel cuore di Amboise domenica 27 luglio 2025.

Più che un gioco di fuga gigante, è un’esperienza magica in città!

Espanol :

Participe en una fantástica búsqueda en el corazón de Amboise el domingo 27 de julio de 2025.

Más que un juego de escape gigante, ¡es una experiencia mágica en la ciudad!

