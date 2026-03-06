Escape Game Géant La Quête Fantastique L’Antre Jeux Limoges
Escape Game Géant La Quête Fantastique
L’Antre Jeux 25 Rue Raspail Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 24 EUR
2026-03-14
Découvrez La Quête Fantastique, un escape game géant en plein air à Limoges !
Inspiré des jeux de rôles, escape games et jeux de piste, cette aventure immersive associe énigmes, animateurs costumés et une application mobile. Pour cette quête intitulée Le Mystère des dragons , les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.
Percez le mystère des dragons en résolvant des énigmes grâce à des QR code et illustrations déposées dans les boutiques commerçantes et partenaires. Rencontrez 30 personnages fictifs avec lesquels vous pourrez interagir de différentes manières.
Réservation en ligne. Départ à 13h30, 14h ou 14h30. 2 expériences au choix, MAGIQUE (1h30-2h) et FANTASTIQUE (2-3h) Jeu non chronométré, pour prendre le temps. .
L’Antre Jeux 25 Rue Raspail Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr
