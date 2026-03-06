Escape Game Géant La Quête Fantastique L’Antre Jeux Limoges

Escape Game Géant La Quête Fantastique

L’Antre Jeux 25 Rue Raspail Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Découvrez La Quête Fantastique, un escape game géant en plein air à Limoges !

Inspiré des jeux de rôles, escape games et jeux de piste, cette aventure immersive associe énigmes, animateurs costumés et une application mobile. Pour cette quête intitulée Le Mystère des dragons , les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois.

Percez le mystère des dragons en résolvant des énigmes grâce à des QR code et illustrations déposées dans les boutiques commerçantes et partenaires. Rencontrez 30 personnages fictifs avec lesquels vous pourrez interagir de différentes manières.

Réservation en ligne. Départ à 13h30, 14h ou 14h30. 2 expériences au choix, MAGIQUE (1h30-2h) et FANTASTIQUE (2-3h) Jeu non chronométré, pour prendre le temps. .

L’Antre Jeux 25 Rue Raspail Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Géant La Quête Fantastique

L’événement Escape Game Géant La Quête Fantastique Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole