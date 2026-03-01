Escape game géant sur les traces de Lupin

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Énigmes Observation Dextérité.

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou de La Reine Victoria et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

Durée 2h en moyenne. .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Escape game géant sur les traces de Lupin Lannion a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose