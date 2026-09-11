Escape game gourmand (3e édition), Musée départemental de la céramique à Lezoux, Lezoux

Informations pratiques

Escape game gourmand (3e édition) Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée départemental de la céramique à Lezoux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après le succès des éditions de Joze en 2025 puis Culhat en juin dernier, qui a réuni plus de 300 participants , la Communauté de communes Entre Dore et Allier propose, en collaboration avec la Commune, le musée et de nombreux autres partenaires cités ci-dessous :

un 3e escape game gourmand, le dimanche 20 septembre 2026 à Lezoux.

Baptisée « Le Casse du Musée », cette aventure invite petits et grands à résoudre une série d’énigmes à travers le centre-ville. Au départ du Musée départemental de la Céramique, les participants partiront pour un parcours d’environ 3 kilomètres, d’une durée d’environ 2 heures, ponctué de découvertes patrimoniales et de dégustations gourmandes élaborées à partir de produits locaux.

Aussi, vous trouverez en pièces jointes une affiche et un flyer à diffuser sur vos réseaux numériques. Nous vous transmettrons quelques supports papier.

A noter que les participants pourront également profiter :

· d’animations au Musée départemental de la Céramique dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ;

· de jeux en bois installés dans la cour extérieure ;

· d’un photobooth ;

· d’une buvette et d’une offre de petite restauration proposées par les associations Festi BD et Union Musicale de Lezoux.

Les préparations culinaires intégrées au parcours ont été imaginées par Francis Martin, chef restaurateur du Tour de Cou à Lezoux, à partir de produits locaux.

Musée départemental de la céramique à Lezoux 39 rue de la République 63190 Lezoux Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 73 42 42 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ https://www.facebook.com/LeMDCL63;https://www.instagram.com/musee_ceramique_lezoux/ Capitale antique de la poterie sigillée, Lezoux s’est doté d’un lieu de mémoire à la hauteur de son patrimoine archéologique. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, le Musée de la céramique propose une approche didactique et ludique de ce prestigieux passé.

Musée départemental de la Céramique : 39 rue de la République 63190 Lezoux Latitude : 45,82619 Longitude : 3,384563 Parking voitures, camping-cars et bus gratuits, espace extérieur pour le pique-nique, accessibilité et label pour les personnes porteuses d’un handicap.

Après le succès des éditions de Joze en 2025 puis Culhat en juin dernier, qui a réuni plus de 300 participants , la Communauté de communes Entre Dore et Allier propose, en collaboration avec la le et…

©Soy Ay