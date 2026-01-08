Escape-Game Gourmand Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Escape-Game Gourmand

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-27

La bibliothèque vous invite à participer à un Escape Game gourmand et plein de malice ! Le lutin Pâte-à-Crêpe a égaré les ingrédients indispensables à sa recette secrète… Sans vous, impossible pour lui de préparer la délicieuse surprise qu’il réserve au usagers !

En équipe, partez à la recherche des indices cachés dans la bibliothèque, résolvez des énigmes savoureuses et déjouez les pièges du lutin pour retrouver farine, œufs, lait et autres ingrédients mystérieux. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape-Game Gourmand

L’événement Escape-Game Gourmand Ménilles a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération