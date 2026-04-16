Escape game gratuit Chaumont

Chaumont

Escape game gratuit

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Vous êtes à la recherche de l’activité originale à faire pendant vos vacances ? Rendez-vous à l’office de Tourisme de Chaumont pour résoudre un escape game inédit.

Estelle Martin, chercheuse spécialiste des biomolécules, était sur le point de faire une découverte révolutionnaire… Lorsqu’elle a soudainement disparu. Installé dans son garage, son laboratoire improvisé est resté tel quel notes de recherche, échantillons, machines étranges, et de nombreuses énigmes.

Votre mission explorer son laboratoire, comprendre ses recherches… Et découvrir ce qui lui est arrivé !

45 minutes pour résoudre la mission 6 personnes maximum par session à partir de 11 ans (mineurs accompagnés) organisé par IWARI -sur réservation.

Porté par le laboratoire Libio (Université de Lorraine), l’escape game valorise le programme de recherche B4B Biomolecules for the Bioeconomy. Ce programme de recherche publique vise à découvrir de nouvelles molécules aux applications nombreuses agroalimentaire, nutrition/santé, cosmétique, matériaux… L’objectif de cet escape game est de permettre aux citoyens et citoyennes de découvrir ces recherches de manière gratuite, ludique et originale.

Planète B2 a été conçu par Esciencyel? en étroite collaboration avec des chercheurs et chercheuses partenaires du programme B4B Biomolecules for Bioeconomy afin d’en assurer la validité scientifique. Les phases de fouille et les décors ainsi que les animations sont réalisées par IWARI?.

Les animations sont gratuites grâce au soutien financier de la Région Grand Est ainsi que du programme B4B. .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80

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English :

L’événement Escape game gratuit Chaumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont