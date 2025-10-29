Escape Game « Grimoire magique » Locminé
Escape Game « Grimoire magique » Locminé mercredi 29 octobre 2025.
Escape Game « Grimoire magique »
Mediathèque Locminé Morbihan
La sorcière a oublié un élément essentiel à sa potion, il faudra ouvrir son grimoire, tester ses potions… et lui apporter le précieux ingrédient. Animé par Des Luds Escape Universe, sur inscription, sessions de 20 mn. A partir de 9 ans, présence parentale souhaitée. De 14h à 17h. .
Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
