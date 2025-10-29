Escape Game « Grimoire magique » Locminé

Escape Game « Grimoire magique » Locminé mercredi 29 octobre 2025.

Escape Game « Grimoire magique »

Mediathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

La sorcière a oublié un élément essentiel à sa potion, il faudra ouvrir son grimoire, tester ses potions… et lui apporter le précieux ingrédient. Animé par Des Luds Escape Universe, sur inscription, sessions de 20 mn. A partir de 9 ans, présence parentale souhaitée. De 14h à 17h. .

Mediathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game « Grimoire magique » Locminé a été mis à jour le 2025-09-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE