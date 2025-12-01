Escape game Gundershoffen

Escape game Gundershoffen samedi 13 décembre 2025.

Escape game

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Dans le cadre du final de la Fête des Lumières, participez à cet escape game, en famille ou entre amis. Sur inscription.

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

English :

As part of the Fête des Lumières finale, take part in this escape game, with family or friends. Registration required.

German :

Nehmen Sie im Rahmen des Finales der Fête des Lumières an diesem Escape Game teil, mit der Familie oder mit Freunden. Nach Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito del finale della Fête des Lumières, partecipate a questo gioco di fuga con la famiglia o gli amici. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Como parte del final de la Fête des Lumières, participe en este juego de escape con su familia o amigos. Inscripción obligatoria.

