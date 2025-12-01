Escape game Gundershoffen
Escape game Gundershoffen samedi 13 décembre 2025.
Escape game
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Dans le cadre du final de la Fête des Lumières, participez à cet escape game, en famille ou entre amis. Sur inscription.
Dans le cadre du final de la Fête des Lumières, participez à cet escape game, en famille ou entre amis. 0 .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
English :
As part of the Fête des Lumières finale, take part in this escape game, with family or friends. Registration required.
German :
Nehmen Sie im Rahmen des Finales der Fête des Lumières an diesem Escape Game teil, mit der Familie oder mit Freunden. Nach Anmeldung.
Italiano :
Nell’ambito del finale della Fête des Lumières, partecipate a questo gioco di fuga con la famiglia o gli amici. È richiesta la registrazione.
Espanol :
Como parte del final de la Fête des Lumières, participe en este juego de escape con su familia o amigos. Inscripción obligatoria.
L’événement Escape game Gundershoffen a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte