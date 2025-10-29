Escape Game Halloween 2025 Louzac-Saint-André

Escape Game Halloween 2025 Louzac-Saint-André mercredi 29 octobre 2025.

Tarif : 200 – 200 – 300 EUR

Par équipe de 4 à 6 personnes

Début : 2025-10-29 19:00:00

fin : 2025-11-01 21:30:00

2025-10-29

Le plus gros événement Escape Game d’Halloween de Charente est de retour ! Pour Halloween 2025, Code60 sort de ses locaux et investit La Noyeraie des Borderies à Louzac-Saint-André.

English :

Charente’s biggest Halloween Escape Game event is back! For Halloween 2025, Code60 moves out of its premises and into La Noyeraie des Borderies in Louzac-Saint-André.

German :

Das größte Halloween-Escape-Game-Event der Charente ist wieder da! Für Halloween 2025 verlässt Code60 seine Räumlichkeiten und zieht in La Noyeraie des Borderies in Louzac-Saint-André ein.

Italiano :

Torna il più grande evento di Halloween Escape Game della Charente! Per Halloween 2025, Code60 esce dalla sua sede e si trasferisce a La Noyeraie des Borderies di Louzac-Saint-André.

Espanol :

¡Vuelve el mayor evento de juegos de escape de Halloween de la Charente! Para Halloween 2025, Code60 sale de sus instalaciones y se instala en La Noyeraie des Borderies, en Louzac-Saint-André.

