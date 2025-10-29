Escape Game Halloween 2025 Louzac-Saint-André
Escape Game Halloween 2025 Louzac-Saint-André mercredi 29 octobre 2025.
Escape Game Halloween 2025
1 chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : 200 – 200 – 300 EUR
Par équipe de 4 à 6 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 19:00:00
fin : 2025-11-01 21:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Le plus gros événement Escape Game d’Halloween de Charente est de retour ! Pour Halloween 2025, Code60 sort de ses locaux et investit La Noyeraie des Borderies à Louzac-Saint-André.
1 chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Charente’s biggest Halloween Escape Game event is back! For Halloween 2025, Code60 moves out of its premises and into La Noyeraie des Borderies in Louzac-Saint-André.
German :
Das größte Halloween-Escape-Game-Event der Charente ist wieder da! Für Halloween 2025 verlässt Code60 seine Räumlichkeiten und zieht in La Noyeraie des Borderies in Louzac-Saint-André ein.
Italiano :
Torna il più grande evento di Halloween Escape Game della Charente! Per Halloween 2025, Code60 esce dalla sua sede e si trasferisce a La Noyeraie des Borderies di Louzac-Saint-André.
Espanol :
¡Vuelve el mayor evento de juegos de escape de Halloween de la Charente! Para Halloween 2025, Code60 sale de sus instalaciones y se instala en La Noyeraie des Borderies, en Louzac-Saint-André.
