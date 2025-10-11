Escape Game Halloween Brinon-sur-Sauldre
Escape Game Halloween Brinon-sur-Sauldre samedi 11 octobre 2025.
Escape Game Halloween
Brinon-sur-Sauldre Cher
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-11 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16
Association de parents d’élèves de Brinon Clémont organise plusieurs séances d’Escape Game spécial Halloween !
Uniquement sur réservation ! 4.5 .
Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 74 62 27 apebrinonclemont@gmail.com
English :
The Brinon Clémont Parents’ Association is organizing several Escape Game sessions especially for Halloween!
German :
Elternvereinigung von Brinon Clémont organisiert mehrere Sitzungen des Escape Game speziell für Halloween!
Italiano :
L’Associazione dei genitori di Brinon Clémont organizza diverse sessioni di Halloween Escape Game!
Espanol :
La Asociación de Padres Brinon Clémont organiza varias sesiones de Halloween Escape Game
