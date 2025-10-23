Escape Game Halloween Médiathèque de Couzeix Couzeix
Médiathèque de Couzeix 3 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-28
2025-10-23 2025-10-25 2025-10-28
Des démons ont pris d’assaut la médiathèque pendant la nuit… viens aider les bibliothécaires à retrouver l’incantation qui les renverra dans leur monde !
Rendez-vous à la médiathèque pendant les vacances de la Toussaint, durant lesquelles plusieurs séances d’escape game (jeu d’énigmes et de défis à réaliser en petit groupe) vous sont proposées.
Dès 7 ans (moins si les équipes sont composées d’adultes ou d’enfants plus âgés) Durée environ 1h
Réservation obligatoire. .
Médiathèque de Couzeix 3 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 20 46 mediatheque@couzeix.fr
