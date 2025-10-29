ESCAPE GAME HALLOWEEN Gignac

ESCAPE GAME HALLOWEEN Gignac mercredi 29 octobre 2025.

ESCAPE GAME HALLOWEEN

22 Place du jeu de ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Frissonnez dans l’escape game organisé par votre médiathèque.

Plongez dans l’horreur avec notre escape game numérique Amelia Secret

frissons, énigmes et secrets terrifiants vous attendent… si vous en sortez vivants !

Avec Caroline.

Plus d’informations auprès de votre médiathèque.

L’histoire:

Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt de Scrapson avec sa fille Amélia. Le manoir était connu pour des histoires sordides et horrifiantes, mais depuis l’arrivée d’Elizabeth, la maison s’est réveillée et de grands banquets sont organisés régulièrement.

C’est lors d’un vendredi 13 novembre que la petite famille a été perturbée par la disparition d’Amélia. Après cet événement, tout va changer…

22 Place du jeu de ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com

English :

Experience the thrill of an escape game organized by your media library.

Dive into horror with our digital escape game Amelia Secret:

chills, riddles and terrifying secrets await you? if you come out alive!

With Caroline.

Further information from your media library.

German :

Erschaudern Sie im Escape Game, das von Ihrer Mediathek organisiert wird.

Tauchen Sie mit unserem digitalen Escape Game Amelia Secret in den Horror ein:

gänsehaut, Rätsel und schreckliche Geheimnisse warten auf Sie… wenn Sie es lebend überstehen!

Mit Caroline.

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Mediathek.

Italiano :

Provate il brivido di un gioco di fuga organizzato dalla vostra mediateca.

Tuffatevi nell’orrore con il nostro gioco di fuga digitale Amelia Secret:

brividi, enigmi e terrificanti segreti vi attendono, se ne uscirete vivi!

Con Caroline.

Per maggiori informazioni, contattate la vostra mediateca.

Espanol :

Experimente la emoción de un juego de escape organizado por su mediateca.

Sumérgete en el horror con nuestro juego de escape digital Amelia Secret:

emociones, acertijos y secretos terroríficos te esperan… ¡si sales con vida!

Con Caroline.

Para más información, póngase en contacto con su mediateca.

