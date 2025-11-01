Escape game halloween Les Fantômes de Linières ! Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-02 22:30:00

2025-11-01 2025-11-02

Dates 1 et 2 Novembre 2025

C’est quoi?

Genre: Escape Game

Oserez-vous percer les mystères du théâtre de Linières ? Plongez dans une aventure palpitante avec notre tout premier escape game! Entre énigmes à résoudre et légendes à déjouer, partez à la rencontre des secrets les plus enfouis… Sensations garanties pour petits et grands! .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

Halloween Escape Game: The Ghosts of Linières!

German :

Halloween-Escape-Game: Die Geister von Linières!

Italiano :

Gioco di fuga di Halloween: i fantasmi di Linières!

Espanol :

Juego de escape de Halloween: ¡Los fantasmas de Linières!

