Escape game halloween Les Fantômes de Linières ! Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne


Début : 2025-11-01 20:30:00
fin : 2025-11-02 22:30:00
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-02
Dates 1 et 2 Novembre 2025
C’est quoi?
Genre: Escape Game
Oserez-vous percer les mystères du théâtre de Linières ? Plongez dans une aventure palpitante avec notre tout premier escape game! Entre énigmes à résoudre et légendes à déjouer, partez à la rencontre des secrets les plus enfouis… Sensations garanties pour petits et grands! .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
Halloween Escape Game: The Ghosts of Linières!
German :
Halloween-Escape-Game: Die Geister von Linières!
Italiano :
Gioco di fuga di Halloween: i fantasmi di Linières!
Espanol :
Juego de escape de Halloween: ¡Los fantasmas de Linières!
L’événement Escape game halloween Les Fantômes de Linières ! Val-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-22 par SUD MAYENNE