Escape Game Halloween Les Noces de Sang La Grange du Lay Moutiers-sur-le-Lay

Les Noces de Sang L’Escape Game d’Halloween à la Grange du Lay Dans l’ambiance unique de la Grange du Lay, vivez une aventure d’Halloween pas comme les autres un escape game immersif et scénarisé, spécialement créé pour l’occasion.

Par équipes, résolvez les énigmes et découvrez les sombres secrets de ce mariage maudit… entre rires nerveux, frissons et suspense ! Un jeu accessible à tous, parfait pour partager un moment inoubliable entre amis, en famille ou entre collègues.

Mais attention à chaque minute, le mystère s’épaissit… et la mariée n’a pas dit son dernier mot.

Dates 31 octobre et 1er novembre 2025

Durée Environ 1h30 Par équipes de 2 à 6 joueurs

Sur réservation uniquement places limitées

Sur place crêpes, galettes et boissons. .

La Grange du Lay 7 rue de La Grange Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 50 65 20 laboiteacle85@gmail.com

English :

Blood Wedding ? Halloween Escape Game at the Grange du Lay In the unique atmosphere of the Grange du Lay, experience a Halloween adventure like no other: an immersive, scripted escape game specially created for the occasion.

German :

Die Bluthochzeit ? Halloween-Escape-Game in der Grange du Lay In der einzigartigen Atmosphäre der Grange du Lay erleben Sie ein Halloween-Abenteuer der besonderen Art: ein immersives Escape-Game mit Szenario, das speziell für diesen Anlass kreiert wurde.

Italiano :

Matrimonio di sangue? Il gioco di fuga di Halloween alla Grange du Lay Nell’atmosfera unica della Grange du Lay, vivete un’avventura di Halloween come nessun’altra: un gioco di fuga immersivo e programmato, creato appositamente per l’occasione.

Espanol :

Bodas de Sangre ? El juego de escape de Halloween en la Grange du Lay En el ambiente único de la Grange du Lay, experimente una aventura de Halloween como ninguna otra: un juego de escape inmersivo y guionizado especialmente creado para la ocasión.

