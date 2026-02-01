Escape Game Handicap Villedieu-sur-Indre
Escape Game Handicap Villedieu-sur-Indre samedi 7 février 2026.
Escape Game Handicap
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Les Troubles de l’apprentissage dans tous ses états. Les DYS, c’est quoi ?
Venez découvrir les TND par le jeu. 12 .
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 89 37 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learning disabilities in all their forms. What are DYS?
L’événement Escape Game Handicap Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme