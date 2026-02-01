Escape Game Handicap

60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les Troubles de l’apprentissage dans tous ses états. Les DYS, c’est quoi ?

Venez découvrir les TND par le jeu. 12 .

60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 89 37 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learning disabilities in all their forms. What are DYS?

L’événement Escape Game Handicap Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme