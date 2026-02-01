Escape game Harry Potter à la médiathèque Janville-en-Beauce

Escape game Harry Potter à la médiathèque

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un escape game inspiré d’Harry Potter où les enfants deviennent apprentis sorciers et résolvent des énigmes en équipe, dès 7 ans.

À l’occasion des Nuits des livres Harry Potter, un escape game plonge les participants dans l’univers des sorciers. Les enfants, réunis en petites équipes, deviennent apprentis sorciers et doivent coopérer pour résoudre des codes, fouiller des coffres et reconstituer des indices inspirés de Poudlard. Chaque étape les fait avancer dans une histoire remplie de clins d’œil à la saga tout en les invitant à observer, réfléchir et communiquer. L’activité est adaptée aux grands lecteurs comme à ceux qui découvrent encore les livres, dans une ambiance ludique et bienveillante, à partir de 7 ans. 0 .

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 16 35 bibliothequedejanville@gmail.com

English :

